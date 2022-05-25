Sağlık Bakanlığı YHGM duyurdu: 2022 2. dönem ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman? Kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı YHGM tarafıdan yayımlanan duyuruya göre, 2022 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasının detayları belli oldu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılacak atamalar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamaların ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2. dönem Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? Kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...

ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2022 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvurular 25 - 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.