Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?
Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen 3.250 bekçi alımı için süreç devam ediyor. Ön sağlık kontrolü aşamasının başlamasının ardından gözler yazılı sınav tarihine çevrildi. 19 Mayıs'ta başlayan ön sağlık kontrolünün biteceği tarih merak ediliyor. Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3.250 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başvuru işlemleri alındı ve gözler sınav aşamalarına çevrildi. Başvuru sonucuna göre ön sağlık kontrolüne katılmaya hak kazanan adaylar, şimdi de sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ile ön sağlık kontrolü sınav tarihleri ve yerleri duyuruldu. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden ön sağlık kontrolü tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulayabilecekler.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?
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