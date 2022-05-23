Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3.250 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başvuru işlemleri alındı ve gözler sınav aşamalarına çevrildi. Başvuru sonucuna göre ön sağlık kontrolüne katılmaya hak kazanan adaylar, şimdi de sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ile ön sağlık kontrolü sınav tarihleri ve yerleri duyuruldu. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden ön sağlık kontrolü tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulayabilecekler.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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