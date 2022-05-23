İçişleri Bakanlığı 6 şehirde kamu işçisi alımı yapıyor! 2022 Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'na işçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. 6 şehire yapılacak işçi alımının detayları belli oldu. Başvuru tarihi, şartlar ve kura ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 6 ile sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru adaylar, noter kurasına alınacak, kura sonucuna göre hak kazananlara sözlü sınav yapılacak. Peki, 2022 Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 23 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
Kadro dağılımı ve kura detayları şu şekilde:
GÖÇ İDARESİ İŞÇİ ALIMI KARO DAĞILIMI
ANKARA: Temizlik Görevlisi - 8 sürekli işçi
EDİRNE: Temizlik Görevlisi - 12 sürekli işçi
KAYSERİ: Temizlik Görevlisi - 6 sürekli işçi
KIRKLARELİ: Temizlik Görevlisi - 18 sürekli işçi
MUĞLA: Temizlik Görevlisi - 5 sürekli işçi
VAN: Temizlik Görevlisi - 11 sürekli işçi
TOPLAM: 60 İŞÇİ
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 06 Haziran 2022 tarihinde saat 10:30'da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç KonferansSalonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacak.
KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER
* Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.
* Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
* İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,
* İki adet vesikalık fotoğraf.
BELGE TESLİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 07/06/2022 - 15/06/2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi Başkanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini (www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri gerekir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
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- İçişleri Bakanlığı 6 şehirde kamu işçisi alımı yapıyor! 2022 Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
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