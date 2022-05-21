Polis tayinleri heyecanla bekleniyor! 2022 EGM polis tayin ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan örevli başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru ve polis memurları, heyecan içinde tayin sonuçlarını bekliyor. Şimdi ise gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, polis tayinleri ne oldu? 2022 EGM polis tayin ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılı polis tayin sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılan tayinlerin, bu yıl da aynı tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.