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BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...

BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? BİM marketler bünyesinde görevlendirilmek üzere yeni personel istihdam edilmeye devam ediliyor. Tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere yaklaşık 70 bin çalışan istihdam eden BİM, taze gıda personeli, şoför, mağaza satış temsilcisi, satış elemanı ve muhasebe uzmanı gibi kadrolara personel alacak. Peki, 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

BİM birçok ilde personel alımı yapıyor! BİM marketler ve BİM'in yeni perakende modeli olarak Mart 2015 yılında uygulamaya konulan FİLE'ye personel alımı devam ediyor. BİM marketlerden yapılan açıklamada, birçok branşta personel alınacağı bildirildi. Peki, 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Taze Gıda Personeli Şartları

* Tercihen konusunda deneyime sahip
* Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
* Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
* İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
* Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

Şoför / Sürücü Şartları

* En az İlköğretim ve dengi okul mezun olmak,
* E, D, C, CE ehliyeti olmak,
* Dijital takoğraf ehliyetine sahip olmak
* SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak,
* Psikoteknik belgesine sahip olmak,
* Tercihen 22-40 yaş aralığında olmak
* İletişimi ve insan ilişkileri kuvvetli
* Analitik yönü gelişmiş ve çözüm odaklı,
* Dinamik ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

Mağaza Satış Temsilcisi Şartları

* En az lise mezunu
* Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
* Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
* İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
* Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması

Satış Elemanı Şartları

* En az Önlisans mezunu olmak,
* Erkek / Bayan
* Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
* Takım çalışmasına yatkın,
* Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak

Muhasebe Uzmanı Şartları

* Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki bölümlerden lisans veya işletme ile ilgili meslek yüksekokullarından mezun,
* Muhasebe alanında en az 5 yıl tecrübeli,
* Sorumluluk sahibi, yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
* Öğrenmeye ve gelişime açık, takım çalışmasına elverişli,
* MS Office programlarına hâkim,
* Tercihen askerliğiniyapmış,
* İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden

BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı için açık pozisyonlar BİM'in resmi internet sitesinden duyuruluyor. Üye hesabı açtıktan sonra sisteme giriş yaparak başvuru yapılabilecek. Açık pozisyonlara ve genel başvuru ilanına başvuru yapabilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ İLANLARI BAŞVURU EKRANI

BİM GENEL İŞ İLANLARI BAŞVURU EKRANI

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