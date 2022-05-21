BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...

BİM birçok ilde personel alımı yapıyor! BİM marketler ve BİM'in yeni perakende modeli olarak Mart 2015 yılında uygulamaya konulan FİLE'ye personel alımı devam ediyor. BİM marketlerden yapılan açıklamada, birçok branşta personel alınacağı bildirildi. Peki, 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Taze Gıda Personeli Şartları

* Tercihen konusunda deneyime sahip

* Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

* Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

* İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

* Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip