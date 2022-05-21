EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...

EKPSS tercih ne zaman? Engelli memur ataması için gerçekleştirilen EKPSS sınavına katılan adaylar, heyecan içinde tercih takvimini beklemeye başaldı. Bu yıl yapılması beklenen ikinci EKPSS tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

EKPSS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.