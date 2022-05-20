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ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ASHB personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4.175 personel alımı için sözlü sınav sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanmıştı. Sınavı kazanan adaylar heyecan içinde tercih takvimini bekliyordu. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ASHB 4175 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 4.175 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri başladı. Sözlü sınav sonuçlarının ardından başarılı olan adaylar, bugünden itibaren tercihlerini yapabilecek. Peki, ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ASHB 4175 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınav sonuçlarına göre hak kazanan adaylar, 20-26 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih ekranına ulaşabilirsiniz.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN...

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

ATAMA NASIL OLACAK?

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini duyurulan süre içinde yerleştirildikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu ile ileteceklerdir.

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

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