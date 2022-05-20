Polis tayinleri açıklandı mı? EGM 2022 polis tayin ve atama sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

Polis tayinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek polis atama sonuçları ve tayinler hakkında araştırmalar sürüyor. Her yıl Mayıs ve Haziran döneminde yapılan tayinler hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, polis tayinleri açıklandı mı? EGM 2022 polis tayin ve atama sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar...

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, tayinler henüz açıklanmadı. Polis tayinleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. 2022 polis tayinleri için tarih kesin olarak bilinmese de, Haziran ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.