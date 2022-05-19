DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
DSİ personel alımı başvuru ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri'ne (DSİ) toplam 3.231 personel alımı yapılacak. Bakan Vahit Kirişçi'nin OGM ve DSİ'ye yapılacağını duyurduğu 5.064 personel alımından 1.833'ü OGM'ye yapıldı. Geriye kalan 3.231 boş kadro ise DSİ'ye kaldı. Şimdi ise gözler ilana çevrildi. Peki, DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte merak edilenler...
DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 yılında DSİ'ye yapılması beklenen 3.231 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte 2022 DSİ personel alımı ile ilgili son gelişmeler...
DSİ PERSONEL ALIMI 2022 İLANI YAYINLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 3.231 personel alımı yapılması beklenen DSİ ilanı henüz yayınlanmadı. DSİ tarafından haziran ayı içerisinde başvuru tarihlerinin açıklanması ve ilanın erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2022 ilanı henüz yayınlanmadığı için güncel şartlar da belli olmadı. Bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kuruma ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.
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