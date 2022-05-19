DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...

DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 yılında DSİ'ye yapılması beklenen 3.231 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte 2022 DSİ personel alımı ile ilgili son gelişmeler...

DSİ PERSONEL ALIMI 2022 İLANI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 3.231 personel alımı yapılması beklenen DSİ ilanı henüz yayınlanmadı. DSİ tarafından haziran ayı içerisinde başvuru tarihlerinin açıklanması ve ilanın erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.