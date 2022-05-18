EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman?
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Yılın ilk tercihlerinin tamamlanması ile birlikte ikinci tercih dönemi için adaylar bekleyişe geçti. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...
EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 EKPSS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar, heyecan içinde tercih takvimini beklemeye başladı. 2022 1. tercihler 5-14 Ocak tarihlerinde alınmıştı. Yılın ikinci tercih dönemini bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman? İşte haberin detayları...
EKPSS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.
TERCİH VE ATAMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
TERCİH KILAVUZU BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7) Çalışabilir durumda olmak.
8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
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