3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı duyurusuna göre DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak. Peki, DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım Bakanlığı altında yer alan Devlet Su İşleri, 3 bin 231 kişilik personel alımı yapacak. Daha önce Tarım Bakanlığı altında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 1833 kişilik personel alımı gerçekleştirildi. Peki, DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR
3 bin 231 personel alımı kadroları ise şöyledir;
1060 Muhafaza Memuru,
1114 Mühendis,
392 veteriner Hekim,
196 Destek Personeli,
182 Büro Personeli,
100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
50 Bekçi,
24 Avukat,
23 Laborant,
23 Biyolog,
23 Diğer Teknik Hizmet personeli,
12 Pilot,
10 Tekniker,
10 Sağlık Teknikeri,
6 Teknisyen,
6 Helikopter Makinisti,
DSİ PERSONEL ALIMI TARİHLERİ
Devlet Su İşleri kamu personeli alımı tarihleri henüz açıklanmadı. İlanın yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor.
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