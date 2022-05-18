3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?

DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım Bakanlığı altında yer alan Devlet Su İşleri, 3 bin 231 kişilik personel alımı yapacak. Daha önce Tarım Bakanlığı altında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 1833 kişilik personel alımı gerçekleştirildi. Peki, DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?