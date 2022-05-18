Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinde yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför ve 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 149 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı başvuru sonuçları, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Başvuru sonuçları, Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların 24 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
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