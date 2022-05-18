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Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinde yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför ve 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 149 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı başvuru sonuçları, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Başvuru sonuçları, Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların 24 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ATAMA NASIL OLACAK?

İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacak.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

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