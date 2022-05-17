Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3.250 bekçi alımı için başvurular alındı. Şimdi sıra ön sağlık kontrolünde. Bu aşamanın ardından adaylar yazılı sınava katılacak. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?