DSİ personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) toplam 5.064 personel alınacak duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından OGM'ye 283 orman mühendisi, 50 orman endüstri mühendisi ve 1500 orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 1.833 personel alımını başlattı. Geriye ise 3.231 kadro kaldı. Bu boş kadronun ise DSİ'de kullanılması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

DSİ PERSONEL ALIMI 2022 İLANI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 3.231 personel alımı yapılması beklenen DSİ ilanı henüz yayınlanmadı. DSİ tarafından haziran ayı içerisinde başvuru tarihlerinin açıklanması ve ilanın erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.