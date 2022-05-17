DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
DSİ personel alımı başvuru tarihi heyecanla bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek DSİ personel alımına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bakan Vahit Kirişçi'nin OGM ve DSİ'ye yapılacak toplam 5.064 işçi alımı açıklamasının ardından OGM'ye 1.833 personel alımı süreci başladı. Geriye kalan 3.231 kadronun ise DSİ'ye yapılması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir? İşte son gelişmeler...
DSİ personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) toplam 5.064 personel alınacak duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından OGM'ye 283 orman mühendisi, 50 orman endüstri mühendisi ve 1500 orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 1.833 personel alımını başlattı. Geriye ise 3.231 kadro kaldı. Bu boş kadronun ise DSİ'de kullanılması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...
DSİ PERSONEL ALIMI 2022 İLANI YAYINLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 3.231 personel alımı yapılması beklenen DSİ ilanı henüz yayınlanmadı. DSİ tarafından haziran ayı içerisinde başvuru tarihlerinin açıklanması ve ilanın erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2022 ilanı henüz yayınlanmadığı için güncel şartlar da belli olmadı. Bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kuruma ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
- YKS yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?
- Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?
- 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Metrelerce havaya uçarak yere düştü! Feci kaza kamerada!
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
- Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?