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Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? Yazılı sınav...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? Yazılı sınav...

Bekçilik başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ön sağlık kontrolüne katılmayı bekleyen adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Ön sağlık kontrolünün ardından yazılı sınav gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın ardından fiziki yeterlilik aşamasına geçilecek. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? Yazılı sınav ne zaman? İşte cevaplar...

Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 3.250 bekçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra ön sağlık kontrolü aşamasında. Başvurusu kabul edilen adaylar, ön sağlık kontrolüne katılacak. Bu gelişmelerin ardından yazılı sınav yapılacak. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? Yazılı sınav ne zaman? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?

Ön sağlık kontrolü, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, yazılı sınavın temmuz ayında yapılacak olması nedeniyle sonuçların haziran ayı içerisinde açıklanması ve ön sağlık kontrolünün haziran ayında yapılması bekleniyor.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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