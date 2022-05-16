Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 3.250 bekçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra ön sağlık kontrolü aşamasında. Başvurusu kabul edilen adaylar, ön sağlık kontrolüne katılacak. Bu gelişmelerin ardından yazılı sınav yapılacak. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? Yazılı sınav ne zaman? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?

Ön sağlık kontrolü, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, yazılı sınavın temmuz ayında yapılacak olması nedeniyle sonuçların haziran ayı içerisinde açıklanması ve ön sağlık kontrolünün haziran ayında yapılması bekleniyor.