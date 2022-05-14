97. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 EGM ÖGG 97. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?
97. Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. EGM tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından adaylar sonuçlarını araştırmaya başladı. 97. Özel Güvenlik sınav sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 97. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 EGM ÖGG 97. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
97. Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 97. Özel Güvenlik sınavının sonuçları açıklandı. Son zamanların popüler meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik için sınava katılan adaylar, şimdi de sonuçları araştırmaya başladı. Peki, 97. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 EGM ÖGG 97. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
97. Özel Güvenlik sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.
97. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.
ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;
Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan
Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve
Atıştan da 3 isabet yapan
60 soru * 1 puan =60 puan
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
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- 97. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 EGM ÖGG 97. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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