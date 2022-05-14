Uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi: MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak?
Uzman ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? 2022 yılında gerçekleştirilecek uzman ve başöğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merakla beklenen takvim açıklandı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi ne zaman? MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılına ilişkin uzman ve başöğretmenlik sınav takvimi açıklandı. Uzman ve başöğretmen unvanı almak için bekleyişte olan öğretmenler, heyecan içinde başvuru ve sınav tarihlerin araştırmaya başladı. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi ne zaman? MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
YAZILI SINAV BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15
2. Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12
3. Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10
5. Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %10
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %10
8. Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %8
Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %12
2. Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %8
3. Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %12
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %7
5. Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %8
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %7
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %7
8. Dijital Yetkinlik (15 Saat) %6
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %6
10. Okul Geliştirme ve Liderlik (30 Saat) %15
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi (15 Saat) %6
12. Bilişsel Düşünme Becerileri (15 Saat) %6
UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU
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- Uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi: MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak?
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