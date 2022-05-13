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Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?

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Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?

Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Nisan'da başlayan Bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs yarın sona erecek. Toplam 3 bin 2520 bekçinin alınacağı bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?

Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3.250 erkek adayın alımının yapılacağı bekçilik başvuru sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ön başvuru yapan adayların olumlu değerlendirilmeleri halinde şahsen başvuruları gerçekleşecek. Adaylar https://pa.edu.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayacaklar. Peki, Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?

BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bekçi alımı için 81 ile (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçi alımı başvuru ücreti 340 lira olarak belirlendi.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 lirayı, 28 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacak.

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