Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3.250 erkek adayın alımının yapılacağı bekçilik başvuru sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ön başvuru yapan adayların olumlu değerlendirilmeleri halinde şahsen başvuruları gerçekleşecek. Adaylar https://pa.edu.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayacaklar. Peki, Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?