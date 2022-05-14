Bekçilik ön asğlık kontrolü ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2022 yılı bekçi alımı için süreç devam ediyor. 3.250 bekçi alımı için başvurular alındı. Şimdi sıra ön sağlık kontrolünde. Bu aşamanın ardından adaylar yazılı sınava katılacak. Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı ön sağlık kontrolü nerede yapılacak? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?

Ön sağlık kontrolü, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, yazılı sınavın temmuz ayında yapılacak olması nedeniyle sonuçların haziran ayı içerisinde açıklanması ve ön sağlık kontrolünün haziran ayında yapılması bekleniyor.