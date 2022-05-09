Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Son gelişmeler...

Son dakika... Sözleşmelilere kadro müjdesi geldi mi? Kamuda sözleşmeli personelin (4/B) son durumu yakından takip ediliyor. Sözleşmeli ile kadrolu ayrımının ortadan kaldırılması hedeflenirken, söz konusu düzenleme ile ilgili detaylar belirleniyor. Sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, sözleşmelilere kadro müjdesi geldi mi? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte cevaplar...

SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tasarayıa dair 10 Mayıs tarihini işaret etti. 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile birlikte sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması bekleniyor.