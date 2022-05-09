Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Son gelişmeler...
Sözleşmelilere kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin kapsamı ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda detaylar belli oluyor. Yüz binlerce sözleşmeli memuru ilgilendiren kadro konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmelilere kadro müjdesi geldi mi? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...
Son dakika... Sözleşmelilere kadro müjdesi geldi mi? Kamuda sözleşmeli personelin (4/B) son durumu yakından takip ediliyor. Sözleşmeli ile kadrolu ayrımının ortadan kaldırılması hedeflenirken, söz konusu düzenleme ile ilgili detaylar belirleniyor. Sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, sözleşmelilere kadro müjdesi geldi mi? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte cevaplar...
SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tasarayıa dair 10 Mayıs tarihini işaret etti. 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile birlikte sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması bekleniyor.
KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?
657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:
"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.
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