09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...

ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022
ABONE OL
ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...

Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını merak ediyor. Adaylar heyecanla ÖGG 2022 sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınavda başarılı olan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü altında çalışmaya hak kazanacaklar. Peki, Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...

Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soru ve cevapların geçtiğimiz hafta yayınlanmasıyla birlikte ÖGG sınavından nasıl bir sonuç alacaklarını vatandaşlar az çok tahmin ediyor durumda. Peki, Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

SINAV BAŞARI ŞARTLARI

Silah Farkı sınavına katılan adaylar, başarılı olmak için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gerekmektedir. Temel silahsız puan toplamının ortalama en az 60 olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitim alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahı türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yapmaları gereken bir takım zorunluluklar vardır:

Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ÖGG SINAV İTİRAZ TARİHİ

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle birlikte 15 TL yatırmak zorundadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA