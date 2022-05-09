Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 3.250 bekçi alımı sınav aşamaları...
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. dönem kapsamında 3.250 bekçi alımı için başvuru süreci devam ediyor. 28 Nisan'da başlayan bekçi alımı başvurularının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 3.250 bekçi alımı sınav aşamaları nasıl olacak? İşte cevaplar...
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2022 yılı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 3.250 bekçi alınacak. Türkiye genelinde yapılacak bekçi alımı için başvuru süreci tamamlanıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde sınavın gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 3.250 bekçi alımı sınav aşamaları nasıl olacak? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
28 Nisan'da başlayan bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.
2022 BEKÇİ ALIMI SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.
2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur veya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.
YAZILI SINAV
1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2. Yazılı Sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.
3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.
6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
SÖZLÜ SINAV
1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
3. Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI NASIL OLACAK?
1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.
2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.
3. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.
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