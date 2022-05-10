MSB Pertem: Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman?

(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,