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MSB Pertem: Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman?

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Giriş Tarihi: 10.05.2022
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MSB Pertem: Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 2. dönem kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er temini için sıra seçim aşamasında. Başvuru sonuçlarını merak eden adaylar, heyecan içinde detayları araştırmaya başladı. Peki, MSB Pertem ile sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim aşaması faaliyet takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, MSB Pertem ile sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar başvuru sonuçlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecekler. İlgili ekranı açtıktan sonra "Tercihlerim" menüsü altından sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

MSB KKK SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (TIKLA-ÖĞREN)

2022/2 SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Bir gün sürecek seçim aşaması faaliyetleri şölye olacak:

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

SEÇİM AŞAMASINA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKENLER

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),
b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,
c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAK?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi notunun %50'si ve Mülakat notunun %50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

(2) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanının aritmetik ortalamasına, 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak.

(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,

(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecek.

(4) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP'sinin eşit olması durumunda ilk olarak 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlara (askerlik hizmetini 12 ay yapanlar birinci öncelikli, 6 ay yapanlar ikinci önceliklidir), sonrasında FYT notu yüksek olanlara, sonrasında mülakat notu daha yüksek olanlara, sonrasında eğitimm seviyesi daha yüksek olanlara, eşitlik yine de bozulmaz ise adaylar arasında yaşı (düzeltilmemiş yaş geçerli) büyük olanlara öncelik verilecek.

(5) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek.

(6) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak ilgili Kuvvet Komutanlığınca yapılacak.

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