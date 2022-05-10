MSB Pertem: Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman?
Sözleşmeli er başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 2. dönem kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er temini için sıra seçim aşamasında. Başvuru sonuçlarını merak eden adaylar, heyecan içinde detayları araştırmaya başladı. Peki, MSB Pertem ile sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim aşaması faaliyet takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, MSB Pertem ile sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecekler. İlgili ekranı açtıktan sonra "Tercihlerim" menüsü altından sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.
MSB KKK SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (TIKLA-ÖĞREN)
2022/2 SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ NE ZAMAN?
Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde gerçekleştirilecek.
Bir gün sürecek seçim aşaması faaliyetleri şölye olacak:
SEÇİM AŞAMASINA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKENLER
Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;
a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),
b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,
c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAK?
(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi notunun %50'si ve Mülakat notunun %50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.
(2) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanının aritmetik ortalamasına, 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak.
(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,
(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;
(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecek.
(4) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP'sinin eşit olması durumunda ilk olarak 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlara (askerlik hizmetini 12 ay yapanlar birinci öncelikli, 6 ay yapanlar ikinci önceliklidir), sonrasında FYT notu yüksek olanlara, sonrasında mülakat notu daha yüksek olanlara, sonrasında eğitimm seviyesi daha yüksek olanlara, eşitlik yine de bozulmaz ise adaylar arasında yaşı (düzeltilmemiş yaş geçerli) büyük olanlara öncelik verilecek.
(5) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek.
(6) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak ilgili Kuvvet Komutanlığınca yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB Pertem: Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman?
- 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?
- 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- 0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?
- %0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?
- Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
- 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?