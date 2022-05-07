07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

ASDEP mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4.175 personel alımı için sözlü sınav 2 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. ASDEP mülakat sonuçları ve atama ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte ASDEP mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

ASDEP mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 aile ve sosyal destek personeli, 2.375 sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, diğer sağlık personeli, hemşire, büro personeli ve 300 yurt yönetim personeli olmak üzere toplam 4.175 personel alımı gerçekleştirildi. Sözlü sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Peki, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

4.175 pozisyon için 02 Mart - 12 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden erişime açıldı.

Sözlü sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız...

TERCİHLER NE ZAMAN?

Tercih için ilerleyen günlerde ayrıca duyuru yapılacak. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, "tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek
isteyip istemediğini" belirteceklerdir.

Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili pozisyonlara yerleştirilecektir.

ATAMA NASIL OLACAK?

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini duyurulan süre içinde yerleştirildikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu ile ileteceklerdir.

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA