3.250 bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti...
Bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? EGM tarafından 2022 1. dönem kapsamında toplam 3.250 bekçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular 28 Nisan'da başlamıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa süre kala, henüz başvuru yapamayan adaylar tarafından son tarih araştırılmaya başlandı. Peki, 3.250 bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte ayrıntılar...
Bekçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımları gerçekleştiriliyor. Son yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde toplam 3.250 bekçi alınacağı duyuruldu. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa süre kaldı. Peki, 3.250 bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte merak edilenler...
BEKÇİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? (2022 1. DÖNEM)
2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı için ön başvurular 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.
BEKÇİ 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
2022 bekçi alımı başvuru ücreti 340 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav başvuru ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş
Sınavı" isimli hesabına yatıracaklar.
Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),
d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.' dan alınan belge),
k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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