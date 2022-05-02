Bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak?
Bekçi başvuru ücreti nereye yatırılacak? 28 Nisan'da başlayan 2022 1. dönem bekçilik başvuru süreci tamamlanıyor. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylardan henüz başvuru yapamayanların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Ön başvurunun yapılmasının ardından sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Peki, bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte cevaplar...
Bekçi sınav ücreti nereye yatırılacak? 2022 yılında toplam 3.250 bekçi alımı yapılacak. Ön başvuru süreci devam ederken, başvuru yapan adayların sınav ücretini yatırması gerekiyor. Başvuru aşamasına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...
2022 BEKÇİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı için ön başvurular 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.
BEKÇİ 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
2022 bekçi alımı başvuru ücreti 340 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav başvuru ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş
Sınavı" isimli hesabına yatıracaklar.
Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),
d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.' dan alınan belge),
k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!
- Bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak?
- Nisan enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
- Petrol fiyatları son durum: 2 Mayıs benzin, motorin (mazot) ve LGP litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı?
- Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı?
- Bayramda Avrasya Tüneli ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tüneli bedava mı?
- Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler?
- Bayram tebrik mesajı: 2022 Ramazan Bayram kutlama mesajları burada! Resimli, en güzel, en yeni bayram mesajları
- Bayram tatili kaç gün sürecek? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Bayramın son gün ne zaman?
- Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...