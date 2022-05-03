18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor! İŞKUR'dan Mayıs ayı için müjde geldi! Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! Başvurular...
Mayıs ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İŞKUR'un ilanlar kısmından duyurular detaylı şekilde paylaşlıyor. Birçok sektörde alımlar sürüyor. Özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alımları olacak. Peki, İŞKUR alımları için detaylar...
18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor. İŞKUR Mayıs ayı için müjde geldi. Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden vasıflı-vasıfsız işçi alımı gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 464 binden fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Mayıs 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler detaylara kurum üzerinden ulaşabilir. Özel ve kamu olarak 103.880 işçi alımı için açık pozisyon olduğu duyuruldu. Peki, İŞKUR personel alımı için detaylar...
İstihdam piyasası hareketlendi. Özel sektör eleman alımına hız verdi. Açık işler 100 bini aştı.
Türkiye İş Kurumu'ndaki (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti.
Yılbaşından bu yana 446 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 103 bini aşkın açık iş bulunuyor.
En çok 20 bin 820 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 400 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 4 bin 65 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 604 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor.
2 bin 564 kişiyle makineci (dikiş), bin 747 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, bin 612 kişiyle ön muhasebeci en çok eleman aranan açık işler arasında yer alıyor.
İş arayanlar, isterlerse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup kendisine uygun işe başvurabiliyor.
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Tıp Teknisyeni 23
Açık Hava Depo Görevlisi 2
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 27
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 36
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1
Ağaç Palet İmalatçısı 32
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 9
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 12
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 34
Ahşap Çatı Ustası 4
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 13
Ahşap Doğrama İmalatçısı 6
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 6
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 5
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 15
Ahşap İskeletçi 44
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 36
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 5
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 1
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 17
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 18
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 3
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 182
Ahşap Mobilya İmalatçısı 173
Ahşap Montaj Elemanı 41
Ahşap Tornacısı 1
Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni 1
Ahşap Yer Döşemecisi 2
Ajurcu 22
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 3
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 668
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 4
Akrilik İplik Üretim İşçisi 12
Akrilik Tezgah Ustası 10
Akrobat 1
Aksesuar Şefi (Tekstil) 1
Aktar (Baharatçı) 4
Alakart Aşçısı 20
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 8
Alçı Model Kalıp Teknisyeni 1
Ambar/Depo Görevlisi 933
Ambulans Sürücüsü 3
Ameliyathane Teknisyeni 2
Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi 1
Anahtarcı (Çilingir) 1
Anestezi Sağlık Teknikeri 16
Anestezi Teknisyeni 4
Animatör-Eğlence Hizmetleri 59
Beden İşçisi (Genel) 17955
Beden İşçisi (İnşaat) 218
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 228
Beden İşçisi (Temizlik) 489
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 41
Benzinli Otomotiv Mekanikeri 2
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 5
Beton Laboratuvar Test Elemanı 9
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 43
Beton Santral Operatörü 20
Beton Teknikeri 2
Bisküvi İmalat İşçisi 216
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü 5
Biyogaz Sistemleri Elemanı 2
Biyokimyager 2
Biyolog 7
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 24
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 8
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 6
Biyomedikal Mühendisi 11
Boyacı-Metal 687
Boyahane Tesis Takip İşçisi 27
Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü 1
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 12
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 20
Börek Ustası 3
Branda Pvc Kaplama İşçisi 9
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 48
Brülör Bakım Ve Onarımcısı 1
BT Satış Sorumlusu 2
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 72
Bulaşıkçı (Stevard) 704
Büro Memuru (Genel) 784
Büro Memuru (İdari İşler) 27
Büro Yönetimi Elemanı 8
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 150
Bütçe Uzmanı 2
Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 1
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 6
Cam Boncuk Yapımcısı ( Mandrelle) 5
Cam Levha Kesici (Elle) 1
Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü 1
Cam Mamul İmalatçısı 27
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- 18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor! İŞKUR'dan Mayıs ayı için müjde geldi! Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! Başvurular...
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