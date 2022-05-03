18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor! İŞKUR’dan Mayıs ayı için müjde geldi! Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! Başvurular...

18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor. İŞKUR Mayıs ayı için müjde geldi. Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden vasıflı-vasıfsız işçi alımı gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 464 binden fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Mayıs 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler detaylara kurum üzerinden ulaşabilir. Özel ve kamu olarak 103.880 işçi alımı için açık pozisyon olduğu duyuruldu. Peki, İŞKUR personel alımı için detaylar...