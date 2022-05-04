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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! "Sonuç çok yakın"

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanlarına müjde! Sonuç çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı. Yapılan işin zorluğuna dikkat çeken Bakan Koca, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" mesajını verdi.

Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı." dedi.

"SONUÇ ÇOK YAKIN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.

"BİR DAHA UNUTMAM"

Bakan Koca ayrıca, "NÖBETÇİ ECZACI VE ECZACI YARDIMCISI arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu "Biz unutulduk" sitemi aldım. Bir daha unutmam." paylaşımında bulundu.

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