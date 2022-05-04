Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! "Sonuç çok yakın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı. Yapılan işin zorluğuna dikkat çeken Bakan Koca, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" mesajını verdi.
Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı." dedi.
"SONUÇ ÇOK YAKIN"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.
"BİR DAHA UNUTMAM"
Bakan Koca ayrıca, "NÖBETÇİ ECZACI VE ECZACI YARDIMCISI arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu "Biz unutulduk" sitemi aldım. Bir daha unutmam." paylaşımında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
- Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
- Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...
- Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...
- Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
- %34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
- Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
- Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...
- Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
- Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?
- Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?