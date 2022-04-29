MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı MEB aşçı ve fizyoterapist alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama geldi. İşte, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı?