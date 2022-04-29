MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı?
MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 63 sözleşmeli fizyoterapist ile 1.588 destek personeli alımı yapılacak. Başvurular 21 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirecek. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı?
MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı MEB aşçı ve fizyoterapist alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama geldi. İşte, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı?
Mili Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurularını yapan adaylar sonuçlarını açıklandığında https://isealimkariyerkapisi.c... ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden öğrenebilecek.
MEB AŞÇI VE FİZYOTERAPİST ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 29.04.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.c... ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
Ataması yapılan kişilerin görev öncesi götürmesi gereken belgeler
Başvuru sonuç belgesi,
2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,
Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
Sağlık kurulu raporu
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