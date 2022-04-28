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Bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde?

Bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 yılı içerisinde 3.250 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak bekçi alımına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Çarşı ve mahalle bekçiliği kılavuzunun yayımlanmasının ardından detaylar belli oldu. Peki, bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde? İşte cevaplar...

Bekçi alımı başvuru başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 2022 yılı içerisinde 3.250 bekçi alımı yapılacak. Bekçi olabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, söz konusu alımların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde? İşte haberin detayları...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BAŞLADI MI?

2022 bekçi alımı başvuruları 28 Nisan'da başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek.

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2022 BEKİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

*Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

*Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

*Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

*Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

*Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

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