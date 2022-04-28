Vücut kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı içerisinde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru süreci bugün başladı. Başvuru yapan adaylar vücut kitle indeksi hesaplama işlemlerini araştırıyor. Peki, vücut kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo, beden kitle indeksi hesaplama neye göre yapılıyor? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Tüm yaş gruplarında olduğu gibi öncelikle kişinin boyu ve kilosu doğru şekilde ölçülmelidir. Ardından boy kilo indeksini hesaplamak için vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun (m) karesi formülü kullanılır.