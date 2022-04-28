OGM kura sonuçları 2022: OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?

OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OGM işçi alımı için İŞKUR üzerinden açık pozisyonlara başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonraki aşama olarak sözlü ve uygulama sınavına girecek. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. İşte, OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?