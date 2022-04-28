OGM kura sonuçları 2022: OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?
OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. OGM kura çekimi hakkında aramalar sıklıkla yapılmaya başlandı. OGM geçici işçi alımı için başvurular 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona ermişti. Peki, OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?
OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OGM işçi alımı için İŞKUR üzerinden açık pozisyonlara başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonraki aşama olarak sözlü ve uygulama sınavına girecek. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. İşte, OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı kura çekiminin 28 Nisan'da yapılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM kura sonuçları 2022: OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?
- 2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?
- Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Diyanet takvimi...
- Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Peygamber Efendimizin okuduğu dua...
- Bekçi alımı il ve kontenjan sayıları açıklandı mı? Bekçi alımı hangi ile, ne kadar alınacak? EGM duyurusu...
- Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!
- KADİR GECESİ TESBİH VE ZİKİRLERİ: Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?
- KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...
- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...
- MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?
- Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz'da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...
- Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmasının ardından ilk gün! Bakan Mahmut Özer: Uzun süredir bugünleri bekliyorlardı