Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Polis Akdemisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

Bekçiliğe dair il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde yine PA tarafından açıklanacak.