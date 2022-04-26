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Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...

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Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...

Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin sınav ilanı yayımlandı. Başvuru şartları ve kontenjanları merak ediyor. İşte, Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...

Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. 3 bin 250 erkek bekçi alımı için kontenjan ve başvuru şartları da Polis Akdemisi (PA) tarafından açıklanacak. Peki, Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Polis Akdemisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

Bekçiliğe dair il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde yine PA tarafından açıklanacak.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılı bekçi alımı başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Önceki dönem alımlarında geçerli olan başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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