PTT personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? PTT 55 bin personel alımı var mı, yapılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 022 yılının ilk günlerinde ise PTT'nin 15 bin gişe memuru ile dağıtıcı elemanı alması bekleniyor. Söz konusu alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, PTT personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? PTT 55 bin personel alımı var mı, yapılacak mı?