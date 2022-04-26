Bakan Vedat Bilgin’den SON DAKİKA 3600 ek gösterge açıklaması! Tarihi duyurdu

Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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