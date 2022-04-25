KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamuya personel yerleştirmek için gerçekleştirilen KPSS atamaları devam ediyor. Son olarak KPSS 2022/7 kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne toplam 224 memur atanacağı bildirildi. Söz konusu atamalar için tercihler 14-21 Nisan'da alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ön lisans düzeyinde 61 personel, lisans düzeyinde 163 personel olmak üzere toplam 224 memur ataması yapılacak. KPSS 2022/7 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
KPSS 2022/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS 2022/7 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta geçti. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
KPSS 2022/7 kılavuzunda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
KPSS 2022/7 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istinalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.
Adayların, tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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