KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ön lisans düzeyinde 61 personel, lisans düzeyinde 163 personel olmak üzere toplam 224 memur ataması yapılacak. KPSS 2022/7 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KPSS 2022/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta geçti. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.