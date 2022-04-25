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OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı yapacak. İşçiler kura çekimi sonrasında görevlerine başlayacak. Kura tarihi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu OGM geçici işçi alımı için kura sonuçları bekleniyor. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) geçici işçi alımı ilanı yayımladı. OGM'den yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. " denildi. OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına yönelik tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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