OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı yapacak. İşçiler kura çekimi sonrasında görevlerine başlayacak. Kura tarihi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu OGM geçici işçi alımı için kura sonuçları bekleniyor. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
OGM (Orman Genel Müdürlüğü) geçici işçi alımı ilanı yayımladı. OGM'den yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. " denildi. OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.
Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.
OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına yönelik tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? OGM İŞKUR ile 5 bin geçici işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa'da düşen eğitim uçağı modeli nedir? SON DAKİKA HABERLER
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?
- Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...
- KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?
- Benzin ve motorin fiyatları son durum: 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı?