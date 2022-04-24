BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...

Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklanırken şartlar, kontenjanlar ve alımı ilişkin esasların ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu. İşte, Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...