Sözleşmelilere kadro son durum: 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor
Sözleşmelilere kadro verilecek mi? Sözleşmeli memurlara yönelik kadro müjdesinin verilmesinin ardından, yasanın ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, müjdeli haberi tarih vererek duyurdu. Peki, 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...
Sözleşmelilere kadro verilecek mi? Yüz binlerce sözleşmeli memurun heyecanla beklediği kadro konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memurlar için önemli düzenlemeler geliyor. 3600 ek gösterge ile memurların maaşlarında artış yaşanacak. Ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme sözeşmeli ve kadrolu memur arasındaki farkın ortadan kaldırılması bekleniyor. Peki, 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...
SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
Bakan Vedat Bilgin, tasarayıa dair 10 Mayıs tarihini işaret etti. 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile birlikte sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması bekleniyor.
KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?
657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:
"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmelilere kadro son durum: 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor
- Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı
- Maske yasağı bayramdan önce kalkar mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
- Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler
- Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?
- Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
- 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?
- 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları seçenekleri
- 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER