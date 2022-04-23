Sözleşmelilere kadro son durum: 2022’de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor

KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?

657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:

"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.