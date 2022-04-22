Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Mart ayında alınan başvuru işlemleri sonrası teknisyen, şoför, aşçı, mübaşir gibi kadrolarda alım yapılacağı daha önceleri duyurulmuştu. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve sözleşmeli kadrolar için başvurular Mart ayında alınmıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' denildi.
Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise, 'Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' açıklaması yapıldı.
9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
- Bakanlık adliyelerine 6 bin 459
- İcra dairelerine 500
- Bakanlık merkeze 188
- Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563
- Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.
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- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
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