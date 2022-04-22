OGM başvuru sonuçları son durum: İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5.000 işçi alımında başvuru süreci tamamlandı. Binlerce adayın başvuru yaptığı OGM işçi alıımında birçok kadroya işçi alınacak. Şimdi ise gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Kura ile yapılacak işçi alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

OGM 2022 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

OGM işçi alımı kura tarihi henüz belli olmadı. İŞKUR ve OGM tarafından kura çekimine ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.