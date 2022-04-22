OGM başvuru sonuçları son durum: İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı içerisinde OGM'ye yapılacak 5.000 işçi alımı için süreç devam ediyor. Söz konusu alımlar için başvuru yapan adaylar şimdi de kura çekimini beklemeye başladı. Başvuur işlemlerinin tamamlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5.000 işçi alımında başvuru süreci tamamlandı. Binlerce adayın başvuru yaptığı OGM işçi alıımında birçok kadroya işçi alınacak. Şimdi ise gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Kura ile yapılacak işçi alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
OGM 2022 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
OGM işçi alımı kura tarihi henüz belli olmadı. İŞKUR ve OGM tarafından kura çekimine ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Cinsiyeti erkek olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,
5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya,
* Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,
* Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,
* Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.
4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Cinsiyeti erkek olmak,
5. * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,
* İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2."Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Cinsiyeti erkek olmak,
5. * Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya,
* Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
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- OGM başvuru sonuçları son durum: İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
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