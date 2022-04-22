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Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? EGM ve PA DUYURU LİSTESİ...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? EGM ve PA DUYURU LİSTESİ...

Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun bir süredir beklenen bekçi alımı 2022 başvuruları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Mart ayında Resmi Gazete kararı ile yapılan duyuruda 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İşte, Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı?

Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 Resmi Gazete kararı kapsamında 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. O süre zarfı içerisinde bekçi alımı başvuruları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi. Bekçi alımı başvurularıyla ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

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