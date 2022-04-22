Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? EGM ve PA DUYURU LİSTESİ...

Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 Resmi Gazete kararı kapsamında 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. O süre zarfı içerisinde bekçi alımı başvuruları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı?