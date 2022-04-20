POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM mülakatları devam ediyor. 2 Mart'ta başlayan POMEM mülakatlarına katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. 8 bin polis öğrenci alımı için gerçekleştirilecek 28. Dönem POMEM için 98 bin 175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu 28. Dönem POMEM mülakatlarına 98 bin 175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştı. Sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Mart'ta başlayan 28. Dönem POMEM mülakat sınavı 2 Mayıs'ta sona erecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
* T.C. vatandaşı olmak,
* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
* Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
* Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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