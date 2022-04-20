POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu 28. Dönem POMEM mülakatlarına 98 bin 175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştı. Sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Mart'ta başlayan 28. Dönem POMEM mülakat sınavı 2 Mayıs'ta sona erecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.