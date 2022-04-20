İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir? Adalet Bakanlığı tarafından 2022 yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 3 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Heyecanla gerçekleştirilen sınavın sonuçları bugün erişime açıldı. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranı...
İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 3 Nisan'da Ankara'da yapıldı. 2022 İcra sınavına katılan adaylar, ÖSYM tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Heyecanla beklenen sonuçlar bugün erişime açıldı. Peki, ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
3 Nisan'da uygulanan 2022-İcra sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
İCRA SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır. Buna göre;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi'nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi'nde bulunan 5 konu
(a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı,
b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği,
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu,
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı,
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi'nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi'nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi'nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi'nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı'nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 550 kişilik kadro sayısının bir katı fazlasına ulaşmadığı takdirde Genel Başarı Puanları;
formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az bir katı fazlasına kadar adayın Genel Başarı Puanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak ve en yüksek Genel Başarı Puanı 100 olacak şekilde belirlenir.
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (550) bir katı fazlası (1100) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1100'üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...
- CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?
- 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı?
- 19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...
- KPSS BAŞVURU TARİHİ: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?
- 1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK'ya dilekçe ile başvuru yapın...