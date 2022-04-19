BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU EKRANI: Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde yapılacak?
Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi bünyesinde alınacak olan çarşı ve mahalle bekçisi için gözler başvuru sayfasına çevrildi. İşte, bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde yapılacak?
Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre 3 bin bekçi alımı yapılacağı ilan edildi. Yapılan açıklama sonrası gözler Polis Akademisi bekçi alımı başvuru kılavuzuna çevrildi. İşte, bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ilanı yayımlandı. Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçilik başvuru şartları yayınlanacak olan bekçi alımı başvuru kılavuzu ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
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