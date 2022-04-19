İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? İŞKUR aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne 5.000 işçi alımı yapılcak. OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak işçi alımında başvuru süreci sona erdi. Şimdi ise sıra kura çekiminde. Kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, OGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

OGM işçi alımı kura tarihi henüz belli olmadı. İŞKUR ve OGM tarafından kura çekimine ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.