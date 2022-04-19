İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM işçi alımı başvuru süreci tamamlandı. 15 Nisan'da başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? İŞKUR aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne 5.000 işçi alımı yapılcak. OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak işçi alımında başvuru süreci sona erdi. Şimdi ise sıra kura çekiminde. Kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, OGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
OGM işçi alımı kura tarihi henüz belli olmadı. İŞKUR ve OGM tarafından kura çekimine ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Cinsiyeti erkek olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,
5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya,
* Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,
* Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,
* Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.
4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Cinsiyeti erkek olmak,
5. * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,
* İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2."Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Cinsiyeti erkek olmak,
5. * Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya,
* Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili 9 gün mü, kaç gün olacak? SON DAKİKA HABERLER
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM yetenek değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- EYT'de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler
- Ve açıklandı: Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? Çalışma Bakanı son dakika açıkladı
- Ev ve araç alacaklar dikkat! Alım-satım yaparken artık zorunlu! Resmi Gazete'de yayımlandı! SON DAKİKA HABERLER
- 22 Nisan yarım gün mü? Cuma günü okullar tatil mi olacak? 23 Nisan resmi tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek?
- Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- 📣TOKİ'den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi