TUS 2022 kontenjanları son dakika: Sağlık Bakanlığı TUS tercihleri ne zaman? ÖSYM TUS taban puanları ve kadrolar

Son dakika... TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 6 Mart'ta sınava katıldılar. TUS 1. dönem sınavının sonuçları ise 31 Mart'ta açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS kontenjanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, TUS 2022 kontenjanları nedir? Sağlık Bakanlığı TUS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM TUS taban puanları ve kadrolar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

TUS 2022 KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta uzmanlık sınavına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı'mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun."