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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı içerisinde yapılacak uzman erbaş alımına ilişkin detaylar belli oldu. Söz konusu ilanın yaymlanması ile birlikte başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin bazı sorular gündeme geldi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı içerisinde uzman erbaş alımı yapacak. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihi ve şartlar ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapabilecek. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

İşte şartlar:

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

* En az lise mezunu olmak.

* 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

* Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

* Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

* Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

* Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

* Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

* Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

* Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

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