Jandarma Uzman Erbaş alımı son dakika: Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyenler, Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere Jandarma Genel Komutanlığı lojistik alt branşlı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
GENEL BİLGİLER
a. Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Toplam temin miktarının %2'si (5 kontenjan) Tablo-1'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır.
Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.
b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 08-24 Nisan 2022 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
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