Bekçi alımı başvuruları son dakika: Bekçi alımı başvuruları bitti mi? 2022 yılı bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,