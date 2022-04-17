Bekçi alımı başvuruları son dakika: Bekçi alımı başvuruları bitti mi? 2022 yılı bekçi alımı hangi illere yapılacak?
Bekçi alımı başvuruları bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle bekçi alımları binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Diğer yandan alımların hangi illerde olacağı da merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı başvuruları bitti mi? 2022 yılı bekçi alımı hangi illere yapılacak?
Bekçi alımı başvuruları bitti mi? 2022 yılı bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararı doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru tarihleri ve şartlarını öğrenmek isteyenler gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İşte, Bekçi alımı başvuruları bitti mi? 2022 yılı bekçi alımı hangi illere yapılacak?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
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- Bekçi alımı başvuruları son dakika: Bekçi alımı başvuruları bitti mi? 2022 yılı bekçi alımı hangi illere yapılacak?
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